Верховный суд Коми оставил под стражей фигуранта «дела Т плюс» Вайнзихера

Верховный суд Коми признал законным арест до 6 ноября руководителя энергохолдинга «Т плюс» Бориса Вайнзихера, обвиняемого по делу о взятках.

В апелляционной жалобе защита просила отменить решение сыктывкарского суда, санкционировавшего арест на два месяца. Адвокат Вайнзихера просил смягчить меру пресечения, сменив ее на домашний арест. Также он сообщил о приобщении к делу характеристики на подзащитного от члена президиума РАН Александра Макарова и личных поручительств от кинорежиссера Никиты Михалкова и экс-руководителя администрации президента РФ Александра Волошина.

Судья по итогам рассмотрения оставил жалобу без удовлетворения, а постановление городского суда о заключении Вайнзихера под стражу - без изменения. 15 сентября Верховный суд Коми не удовлетворил аналогичную жалобу защиты другого фигуранта дела - Евгения Ольховика, арестованного до 5 ноября.

Гендиректор «Т плюса» Борис Вайнзихер и председатель совета директоров этой компании и совладелец «Реновы» Евгений Ольховик арестованы по обвинению в даче взяток бывшей администрации Республики Коми. По версии следствия, когда губернатором Коми был Вячеслав Гайзер, фигуранты дела дали чиновникам более 800 млн руб. взяток. Также по делу проходит объявленный в розыск бывший руководитель ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС) и до недавнего времени гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин.