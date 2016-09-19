РЖД объявили оферту на выкуп евробондов на $1,5 млрд и 525 млн франков

РЖД объявила оферту на выкуп евробондов на $1,5 млрд с погашением в 2017. г и на 525 млн швейцарских франков с погашением в 2018 г., сообщила компания.

РЖД готова выкупить весь объем, предъявленный к оферте. Долларовые евробонды выкупаются по цене $1021 за $1000 номинала, бумаги во франках - за 5075 франков за 5000 номинала.

Заявки принимаются до 28 сентября, итоги будут объявлены 30 сентября.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах, компания 26 сентября начнет встречи с инвесторами в Великобритании и странах континентальной Европы, по итогам которых может разместить евробонды в долларах.

Организаторами выступают J.P.Morgan, Sberbank CIB и «ВТБ капитал». Кроме того, в зависимости от рыночной конъюнктуры РЖД рассмотрят возможность размещения рублевых евробондов, сообщил источник.