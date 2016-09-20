Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 20 сентября 2016 года

Политика

Президент России Владимир Путин довольно спокойно отреагировал на внушительную победу «Единой России» на парламентских выборах читать на FT.com

Перемирие в Сирии под угрозой из-за атаки на конвой гуманитарной помощи в понедельник, в результате которой погибли 12 человек. Вашингтон считает ответственными за атаку сирийские войска и Россию читать на WSJ.com читать на FT.com

Точка зрения

Среди западных популистов, включая Марин Ле Пен и Дональда Трампа, наметилась тенденция хвалить Владимира Путина, но она опасна, считает колумнист FT Себастьян Пэйн читать на FT.com

Экономика

Аналитики и рынки практически не ждут повышения ставок ФРС США в среду, но полагают, что Центробанк заявит о готовности все-таки поднять их до конца года читать на FT.com

Долг Китая растет тревожными темпами, предупредил Банк международных расчетов (BIS). По его оценкам, разница между соотношением национального долга к ВВП и долгосрочным трендом этого показателя уже в три раза превышает уровень, считающийся опасным читать на FT.com

Курс мексиканского песо хорошо отражает шансы Дональда Трампа на победу в президентских выборах в США. Протекционистская политика Трампа может повредить экономике Мексики, более 80% экспорта которой идет в США. Поэтому курс песо приблизился уже к когда-то немыслимой отметке в 20 песо/$ читать на FT.com

Индустрия

Суд в Южной Корее в понедельник постановил, чтобы обанкротившаяся Hanjin Shipping вернула владельцам зафрахтованные корабли и продала как можно больше собственных кораблей читать на WSJ.com

Автомобили

Администрация президента США Барака Обамы во вторник выпустит рекомендации для производителей самоуправляемых автомобилей. Они направлены на повышение их безопасности, и этот шаг должен снизить неопределенность, связанную с регулированием отрасли читать на WSJ.com читать на FT.com

Отец китайца, разбившегося на электромобиле Tesla в этом году, подал в суд в Китае на местное подразделение компании. Он утверждает, что причиной аварии стала система автопилота электромобиля, но Tesla это отрицает читать на WSJ.com читать на FT.com

Слияние двух компаний Илона Маска — Tesla Motors и SolarCity — может быть отложено из-за исков, поданных акционерами Tesla. Они считают, что имеет место конфликт интересов и Маск вместе с другими топ-менеджерами пытается так спасти SolarCity, испытывающую финансовые проблемы читать на WSJ.com

General Motors удалось избежать забастовки на двух заводах в Канаде, в последний момент договорившись с профсоюзом читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефть во вторник утром подешевела из-за уменьшения надежд инвесторов на то, что страны ОПЕК и Россия договорятся об ограничении нефтедобычи. Нигерия, Ливия и Венесуэла хотят увеличить экспорт читать на WSJ.com

Финансы

Впервые американские регуляторы оштрафовали аудиторов за «слишком близкие», в том числе романтические, отношения с клиентами. EY заплатит за это $9,3 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам США читать на FT.com

Гендиректор Wells Fargo Джон Стампф во вторник должен выступить на слушаниях перед банковским комитетом сената. Ожидается, что он принесет извинения за недобросовестную практику продаж банковских продуктов сотрудниками Wells Fargo, которая вызвала скандал читать на WSJ.com

Скандал вокруг Wells Fargo привлек внимание к Кэрри Толстедт, возглавлявшую розничное подразделение банка. Она известна своим вниманием к деталям, но почему-то проглядела массовые нарушения, которые совершали сотрудники для достижения плана продаж читать на WSJ.com

Во время слушаний по делу Wells Fargo будет поднят вопрос, который может иметь большие последствия для финансового сектора: должны ли банки возвращать компенсацию, полученную провинившимися топ-менеджерами? читать на WSJ.com

Результаты некоторых известнейших хедж-фондов в этом году значительно хуже, чем у гораздо менее крупных конкурентов, свидетельствуют данные eVestment читать на WSJ.com

Консалтинговая компания Accenture хочет запатентовать технологию редактирования информации в блочных цепях, используемых в криптовалютах. Компания считает, что это сделает блочные цепи более привлекательными для финансовой отрасли. Но критики опасаются, что это подрывает один из основополагающих принципов блочных цепей читать на FT.com

Из-за Brexit могут пострадать 5500 компаний в Великобритании, которые сейчас полагаются на автоматический доступ к единому европейскому рынку, согласно данным Британского управления финансовых услуг (FCA) читать на FT.com

Система межбанковских телекоммуникаций SWIFT разрабатывает для клиентов оповещения, предупреждающие их о подозрительной активности. Ранее в этом году хакеры совершали кибератаки на клиентов SWIFT в разных странах и даже украли $81 млн у Центробанка Бангладеш читать на WSJ.com

Крупный план

Компании из Азиатско-Тихоокеанского региона особенно уязвимы перед хакерскими атаками. За год по сентябрь 2015 г. они потеряли из-за них $81,3 млрд читать на FT.com

Технологии

Samsung постаралась дистанцироваться от сообщений о возгорании смартфонов Galaxy Note 7 в Китае, где используются аккумуляторы от другого поставщика. Как утверждает компания, по меньшей мере в двух случаях возгорания были вызваны внешними факторами, а не дефектом батарей читать на WSJ.com читать на FT.com

GoPro в понедельник представила две новых камеры и свой первый беспилотник Karma. С их помощью компания надеется ускорить продажи читать на WSJ.com читать на FT.com

Власти Индонезии могут потребовать от Google доплатить налоги на $400 млн читать на FT.com

Британская Arm разрабатывает свой первый чип для самоуправляемых автомобилей. Это ее первый продукт с тех пор, как ее приобрела японская SoftBank примерно за $31 млрд читать на FT.com

Медиабизнес

Голливудские продюсеры часто пытаются с помощью китайских актеров привлечь внимание к своим фильмам в Китае, который должен стать глобальным лидером по кассовым сборам в ближайшие годы. Но эта тактика не всегда приносит требуемый результат читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Новым гендиректором GlaxoSmithKline станет ее топ-менеджер Эмма Уолмсли. В следующем году она сменит на этом посту Эндрю Уитти и станет единственной женщиной - руководителем крупной фармацевтической компании читать на WSJ.com читать на FT.com

Сервис по вызову водителей Grab, конкурент Uber в Юго-Восточной Азии, привлек дополнительные инвестиции на $750 млн. В результате оценка его стоимости достигла $3 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

В США ковбои начинают следить за здоровьем домашнего скота с помощью беспроводных сенсоров, которые крепятся к ушам животных. Они надеются, что это поможет сократить расходы на антибиотики читать на WSJ.com

Гендиректор Burberry Кристофер Бэйли готовится уступить этот пост Марко Гоббетти в следующем году. Это позволит ему полностью сосредоточиться на бренде в качестве креативного директора читать на WSJ.com

Фармацевтическая компания Shire в понедельник провела эмиссию облигаций на $12,1 млрд, чтобы профинансировать поглощение Baxalta читать на FT.com

Менеджмент

Число заявок на обучение по двухлетним программам MBA снизилось во многих американских бизнес-школах, выявил опрос GMAC. При этом вырос глобальный спрос на однолетние программы читать на WSJ.com читать на FT.com

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