Три авиакомпании подали заявки на выполнение международных рейсов из «Жуковского»

Авиакомпании «Икар» (Pegas Fly) , «ВИМ-авиа» и «Нордавиа» подали заявки на выполнение международных рейсов из подмосковного аэропорта «Жуковский», следует из материалов Росавиации.

«Икар» планирует летать из «Жуковского» в Австрию (Зальцбург, Инсбрук), Бельгию (Брюссель), Великобританию (Лондон), Германию (Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Берлин, Дюссельдорф), Грецию (Афины, Ираклион, Салоники), Индию (Гоа), Испанию (Барселона, Малага, Пальма-де-Майорка), Китай (Урумчи, Гуанчжоу, Сиань), Турцию (Бодрум, Даламан, Стамбул) и Чехию (Карловы Вары).

«ВИМ-авиа» подала заявки на выполнение из «Жуковского» рейсов в Испанию (Мадрид), Нидерланды (Амстердам), «Нордавиа» - в Грузию (Тбилиси), Грецию (Салоники) и Испанию (Барселона).

На решение комиссии или голосование оставлены заявки по маршрутам из «Жуковского» в Льеж, Бельгия («Уральские авиалании», «ВИМ-авиа», «Икар»), Тбилиси («Нордавиа», «Икар», «Уральские авиалинии»), Пекин («Икар»).

При этом две компании подали заявки на выполнение рейсов в Египет, с которым в настоящее время отсутствует авиасообщение: «Ираэро» (из Омска в Хургаду и Шарм-эш-Шейх) и «Икар» (из «Жуковского» в Каир, Хургаду и Шарм-эш-Шейх).

Международный аэропорт «Жуковский», официально открытый в конце мая, принял первый рейс 12 сентября - здесь приземлился самолет авиакомпании «Белавиа» из Минска.