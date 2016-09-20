Правкомиссия по ТЭКу перенесена из-за отсутствия договоренностей по налогам – «Интерфакс»

Правительственная комиссия по ТЭКу, участники которой должны были во вторник обсудить варианты дополнительных изъятий у нефтегазовой отрасли в 2017 г. порядка 200 млрд руб., перенесена на неопределенное время, сообщили Агентству нефтяной информации (АНИ) источники в отрасли.

По словам собеседников агентства, заседание правкомиссии перенесено из-за отсутствия договоренностей по схемам налоговых изъятий. Обсуждение этого вопроса продолжится.

Пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича (является председателем правкомиссии по ТЭКу) и пресс-служба Минэнерго не комментируют информацию.

Ранее сообщалось, что нефтяные компании в рамках обсуждения предложения Минфина о дополнительных изъятиях из отрасли в 2017 г. порядка 200 млрд руб. пытаются договориться о меньшей нагрузке.