Агентство S&P улучшило прогнозы рейтингов 17 российских компаний

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings изменило прогнозы рейтингов 17 российских компаний с «негативного» на «стабильный». Рейтинги этих компаний были подтверждены на текущих уровнях.

Изменения коснулись «Газпрома», «Газпром нефти», «Роснефти», «Лукойла», «Новолипецкого металлургического комбината», «Северстали», «Мобильных телесистем», «Ростелекома», «Мегафона», «Магнита», «Совкомфлота», «Транснефти», ФСК ЕЭС, «Мосэнерго», Федеральной пассажирской компании, РЖД, «Россетей».

Агентство сохранило рейтинги с «негативным» прогнозом для «Норильского никеля», «Фосагро» и DME Ltd. Рейтинг «Новатэка» подтвержден на отметке ВВ+ и поставлен на пересмотр с возможностью повышения.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P изменило прогноз долгосрочных рейтингов России с «негативного» на «стабильный». Пересмотр прогноза отражает мнение, что внешние риски снизились в существенной степени.