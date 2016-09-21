Правкомиссия одобрила идею увеличения объема рекламы в печатных СМИ до 45% – РБК

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу увеличения объема рекламы в печатных СМИ до 45% от всего номера, сообщает РБК со ссылкой на участника заседания. Сейчас, если количество коммерческих публикаций превышает 40%, издание считается рекламным.

«Предлагаемое позволит привлечь указанным СМИ дополнительное финансирование на осуществление своей деятельности в условиях сложной экономической ситуации на российском медиарынке», – говорится в справке к законопроекту. Автором данной инициативы выступает Минкомсвязи.