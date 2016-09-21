Реформа авторского права в Европе грозит снизить доходы авторов и СМИ

Реформа системы авторского права, задуманная чиновниками Еврокомиссии и призванная повысить доходы авторов и правообладателей, может иметь обратный эффект, написала газета Financial Times (FT). Президент комиссии Жан-Клод Юнкер, с одной стороны, ратует за рост рынка интернет-сервисов в Европе, с другой – поддерживает введение правил, которые могут усложнить выход на этот рынок новых компаний.

О ряде предложений по реформе системы копирайта в странах ЕС Еврокомиссия объявила на прошлой неделе. Цель в том, чтобы авторы, исполнители и журналисты больше зарабатывали на своих произведениях, в том числе в интернете, заявил Юнкер. Если эти предложения реализуются, то интернет-компании будут обязаны прямо или косвенно увеличить отчисления правообладателям за использование их произведений в сети. Представители творческих индустрий зарабатывают несопоставимо меньше, чем интернет-гиганты вроде Google и Facebook, объясняли европейские чиновники. Между тем основа успеха интернет-компаний – тот самый контент, который создают не они сами. Выход Еврокомиссия видит в том, чтобы крупнейшие интернет-компании делились доходами с музыкантами, писателями и журналистами.

В частности, Еврокомиссия хочет заставить интернет-компании сообщать авторам, продюсерам, издателям, сколько денег они зарабатывают на их произведениях. По мнению чиновников, это увеличит выплаты со стороны сервисов вроде YouТube, на недоплату со стороны которого постоянно жалуются авторы. Еще одна идея – сделать так, чтобы интернет-компании платили отчисления СМИ за использование их текстов в своих новостных агрегаторах. Еврокомиссия предлагает присвоить новостным СМИ статус правообладателя, они получат эксклюзивные права на свои тексты и смогут требовать отчислений с Google и Facebook. Такие права уже есть у владельцев прав на музыку и фильмы, и интернет-компании обязаны заключать с ними лицензионные соглашения.

Но реформа может иметь негативные последствия и для самих правообладателей. Google уже предупредил, что ее результатом может стать сокращение трафика, идущего на сайты СМИ, что неминуемо снизит доходы СМИ от интернет-рекламы. Пример тому уже есть: в 2014 г. Германия приняла закон, обязывающий агрегаторов новостей платить издателям СМИ за контент. Google предложил СМИ либо бесплатно ссылаться на их тексты, либо исключить их сайты из новостного агрегатора. Издательский дом Axel Springer запретил поисковику ссылаться на статьи своих СМИ – и их сайты потеряли больше 70% трафика. Axel Springer не оставалось ничего другого, как разрешить Google ссылаться на тексты бесплатно.

Реформа системы авторского права должна была обсуждаться 16 сентября 2016 г. на встрече глав 27 государств Европы. Но по завершении этой встречи на сайте комиссии были опубликованы детальные планы действий, касающиеся исключительно других областей – миграции, безопасности и т. д. На тему копирайта в официальном сообщении комиссии говорится лишь то, что «на встрече были представлены предложения, призванные поддержать европейские творческие индустрии».