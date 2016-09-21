Юрий Лужков планирует выращивать грибы в Калининградской области

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков планирует начать промышленное выращивание грибов на базе своего сельхозпредприятия «Частный конный завод "Веедерн"» в Калининградской области. Об этом он рассказал в интервью ТАСС накануне своего 80-летнего юбилея.

"В планах - выращивание грибов. Уже сейчас для этого приведены в порядок и отремонтированы специальные корпуса", - сказал он, не уточнив объемы производства.

Лужков добавил, что это лишь одно из направлений развития его агрокомплекса. "Мы сейчас инвестируем в новые технологии, которые в настоящее время отрабатываем на базе нашего хозяйства. Это, во-первых, топливо на базе гречневой шелухи и половы (мелких отбросов зерновых культур) - так называемые пеллеты. У нас около 70 лошадей, сейчас добавили небольшое стадо коров для будущего производства сыра", - сообщил экс-мэр столицы.