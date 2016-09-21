Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 21 сентября 2016 года

Политика

США уверены, что это российская авиация ударила по конвою с гуманитарной помощью в Сирии. Россия обвинения отрицает читать на WSJ.com читать на FT.com

Сотрудники ООН были предупреждены об угрозе авиаударов, но все равно отправили конвой с гуманитарной помощью, который подвергся атаке в понедельник. Об этом свидетельствуют их сообщения, с которыми ознакомилась WSJ читать на WSJ.com

Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер считает, что это Россия стоит за хакерскими атаками и кражей документов у Демократической партии читать на WSJ.com

Точка зрения

Нападение на конвой с гуманитарной помощью в Сирии поставило под угрозу попытки России и США договориться о сотрудничестве и международном прекращении огня в регионе. Но прекращение огня по-прежнему является наилучшим вариантом, поскольку и США, и Россия заинтересованы в победе над «Исламским государством» (запрещено в России), считает колумнист FT Гидеон Рахман читать на FT.com

Экономика

Банк Японии пошел на неожиданный шаг, установив целевое значение доходности 10-летних гособлигаций на нулевом уровне (сейчас она отрицательная). С помощью такой денежной политики он хочет ускорить инфляцию до целевого значения 2% читать на WSJ.com читать на FT.com

Участники рынков не ждут повышения ставок ФРС сегодня, но ожидают, что выступление Джанет Йеллен может повысить вероятность этого в декабре читать на WSJ.com

США грозит пенсионный кризис. Почти у половины американцев трудоспособного возраста вообще нет пенсионных накоплений читать на FT.com

Государства должны инвестировать в образование и здравоохранение, чтобы выбраться из ловушки медленного экономического роста и убедить людей в преимуществах глобализации, предупредила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) читать на FT.com

Китай два года назад обещал контролировать уровень долга местных органов власти. Но в этом году они снова стали активно занимать деньги, что свидетельствует о попытках Китая стимулировать экономику внебюджетными средствами читать на FT.com

Потребительские расходы в Германии в последнее время быстро растут, чего не наблюдалось с конца 1990-х гг. Это связано с ростом реальных располагаемых доходов и уверенности потребителей читать на FT.com

Индустрия

В Китае будет создан второй по величине в мире производитель стали в результате слияния Baoshan и публичного подразделения Wuhan. Пекин надеется, что это спровоцирует волну консолидации и повысит эффективность отрасли читать на FT.com читать на WSJ.com

BHP Billiton оспорит решение властей Австралии заставить ее доплатить налоги примерно на $755 млн. Компания продает сырье в Азии через подразделение в Сингапуре читать на FT.com

В ближайшем будущем на складах ритейлеров могут начать трудиться полностью автономные роботы, которые помогут повысить эффективность операций. Выпуском таких роботов занимается компания Symbotic миллиардера Рика Коэна читать на WSJ.com

Автомобили

Автопроизводители сдержанно приветствовали рекомендации по созданию самоуправляемых автомобилей, которые опубликовала администрация президента США Барака Обамы. Но пока неопределенность с регулированием отрасли остается читать на WSJ.com читать на FT.com

В Германии инвесторы через суд требуют от Volkswagen компенсации в размере около 8,2 млрд евро в связи с «дизельгейтом» читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть в среду утром подорожала, так как предварительные данные показали снижение ее запасов в США. Инвесторы ждут результатов заседания ФРС США читать на WSJ.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует, как Exxon Mobil оценивает активы и учитывает будущие издержки, связанные с борьбой с изменением климата. Exonn единственная из энергетических гигантов не сделала списаний несмотря на обвал цен на нефть читать на WSJ.com

Бразильская Petrobras сократила на 25% до $74,1 млрд инвестиции, запланированные на 2017-2021 гг. Испытывающая финансовые проблемы госкомпания пытается восстановиться после коррупционного скандала и падения цен на нефть читать на FT.com читать на WSJ.com

Финансы

Инвесторы положительно отреагировали на новую денежную политику Банка Японии. В результате фондовые рынки и, в частности, котировки акций банков выросли читать на WSJ.com читать на FT.com

Гарвардский университет ищет нового руководителя для своего эндаумент-фонда размером $38 млрд. Это связано с тем, что результаты фонда были одними из худших среди университетов Лиги плюща последние 10 лет читать на WSJ.com

Технология блочных цепей, используемая в криптовалютах, уже активно применяется инвесткомпаниями, выявило исследование Roubini ThoughtLab. Две трети инвесткомпаний могут ее использовать к 2021 г. читать на FT.com

Некоторые крупные банки тестируют технологию блочных цепей, чтобы делиться данными о трейдинговых операциях читать на WSJ.com

Гендиректор Wells Fargo Джон Стампф принес извинения за скандал вокруг практики продаж банка на слушаниях перед банковским комитетом Сената во вторник. Но сенаторы заняли жесткую позицию читать на WSJ.com читать на FT.com

Технологии

Еврокомиссия теперь хочет полностью отменить плату за роуминг в странах ЕС. Раньше она предлагала ограничить такую плату, что вызвало резкую критику участников рынка читать на WSJ.com

Google запустит виртуального помощника Assistant в ряде продуктов и сервисов в ближайшие недели. В нем используются технологии искусственного интеллекта, и он будет конкурировать с Alexa от Amazon и Siri от Apple читать на FT.com

Google запускает в среду мессенджер Allo, с помощью которого постарается навязать конкуренцию Facebook в этой области. В Allo используется новый виртуальный помощник Assistant читать на FT.com

Microsoft планирует потратить до $40 млрд на выкуп акций и повысить дивиденды на 8% читать на WSJ.com

Samsung Electronics в среду сможет обменять в магазинах в США только 500 000 подлежащих отзыву смартфонов Galaxy Note 7. Это меньше, чем ожидалось, и может еще сильнее испортить репутацию компании читать на WSJ.com

Персональные данные 5,5 млн сотрудников крупнейших компаний мира, включая Apple, JPMorgan Chase, Bank of China, Daimler и Google, были обнаружены в интернете компанией Digital Shadows, которая занимается кибербезопасностью читать на FT.com

Популярность игры Pokemon Go удивила даже ее создателей, признался в интервью WSJ гендиректор Pokemon Co. Цунеказу Исихара читать на WSJ.com

Медиабизнес

Выручка звукозаписывающих компаний в США в первом полугодии выросла на 8,1% до $3,4 млрд. Это ее самый сильный рост со времен бума компакт-дисков в конце 1990-х гг. Его обеспечила популярность таких потоковых онлайн-сервисов, как Spotify и Apple читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Американская Novum Pharma повысила цены на мазь Aloquin от угревой сыпи до $9561 за тюбик. Стоимость Aloquin выросла на 3900% с мая 2015 г., и при этом мазь не считается очень эффективной. Это еще один пример того, как резко фармацевтические компании могут повышать цены читать на FT.com

Инвесторы и банкиры призывают хедж-фонды проголосовать за слияние AB InBev и SABMiller. Они опасаются, что в противном случае небольшая группа акционеров, выступающих против сделки, сможет заблокировать ее читать на WSJ.com

Прибыль Inditex, владельца бренда Zara, в первом полугодии выросла на 7,7% до 1,26 млрд евро, превзойдя ожидания читать на WSJ.com

Топ-менеджеры крупнейших производителей семян Mosanto, Bayer, DuPont и Dow Chemical во вторник на слушаниях перед сенаторами США постарались объяснить волну консолидации в отрасли читать на WSJ.com

Недвижимость

Blackstone заплатит $1,5 млрд за несколько логистических центров. Это подчеркивает, что благодаря развитию онлайн-торговли они стали одними из самых горячих объектов на рынке коммерческой недвижимости читать на WSJ.com

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