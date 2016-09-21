Улюкаев: На поддержку малого и среднего бизнеса в 2017 году потребуется 20 млрд рублей

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев считает, что на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2017 г. потребуется 20 млрд руб. «Это широкая программа. Мы понимаем, что бюджетные возможности ограничены. Поэтому будем стараться минимально использовать дополнительные финансовые ресурсы... Тем не менее все-таки определенная финансовая поддержка этого проекта как приоритетного направления потребуется», – сказал Улюкаев.

Он уточнил, что 10 млрд руб. необходимо направить на развитие семи региональных центров лизинга, 8 млрд руб. – на докапитализацию «Корпорации МСП», 2 млрд руб. – на создание сети из 230 специальных центров предоставления господдержки по методу одного окна.