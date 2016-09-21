США разрешили Airbus поставлять самолеты Ирану

Власти США разрешили европейской авиастроительной компании Airbus продавать пассажирские самолеты Ирану. Первое разрешение уже выдано, второе - компания получит «в ближайшие недели».

Airbus и Иран в конце января подписали протокол о намерениях относительно поставки 118 пассажирских лайнеров общей стоимостью $10-11 млрд. Сделка должна была пройти одобрение США, так как закупаемые самолеты собраны с применением комплектующих американского производства.