Цены на бензин в России за август выросли на 0,2% – Росстат

Средние цены на бензин в России за август 2016 г. выросли на 0,2% по сравнению с июлем, цены на дизельное топливо не изменились. Об этом говорится в материалах Росстата.

В августе 2016 г. в годовом выражении рост цен на бензин составил 4%, на дизельное топливо - 2,4%. За январь - август текущего года в годовом выражении цены на бензин увеличились на 5,7%, цены на дизтопливо - на 2,8%.

Средняя потребительская цена на бензин в августе составила 36,25 руб. за литр, в том числе на бензин марки Аи-76/Аи-80 - 33,43 руб., Аи-92/Аи-93 - 35,20 руб., Аи-95 и выше - 38,23 руб. Средняя потребительская цена на дизтопливо равнялась 35,60 руб. за литр.

В августе повышение потребительских цен на бензин отмечено в 58 субъектах России, из них в Курганской области - на 1,7%, республиках Алтай и Ингушетия, а также в Севастополе - на 0,9-1,2%.

Снижение цен на бензин наблюдалось в Забайкальском крае и Республике Карелии - на 0,5 и 0,1% соответственно.

В Москве потребительские цены на бензин автомобильный за прошедший месяц выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,1%.