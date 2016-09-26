Россия снимет запрет на ввоз некоторых овощей из Египта

Россельхознадзор по результатам переговоров с представителями минсельхоза Египта собирается снять запрет на ввоз некоторых видов плодоовощной продукции. При этом картофель, скорее всего, останется под запретом, отмечает «Интерфакс».

По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, ведомство может вновь закрыть поставки плодоовощной продукции, если египетские поставщики не будут работать эффективно.

Он также добавил, что регулятор намерен провести инспекции в Египте. «Нам надо точно знать, где есть вредители сельхозрастений, где - нет», - сказал он.

Россельхознадзор ввел с 22 сентября временные ограничения на ввоз растительной продукции из Египта из-за продолжающихся поставок небезопасной в фитосанитарном отношении подкарантинной продукции, прежде всего цитрусовых.

В текущем году, по информации надзорного органа, было обнаружено 47 случаев поставок из Египта в Россию растительной продукции, зараженной карантинными объектами, напоминает ТАСС. В египетской продукции обнаружились средиземноморская плодовая муха, картофельная моль, калифорнийский трипс.

В 2015 г. Египет экспортировал в Россию 533 000 т сельхозпродукции, в том числе 307 000 т цитрусовых.