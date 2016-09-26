Россия снимет запрет на ввоз всех овощей из Египта, кроме картофеля

Россия и Египет по итогам встречи в Москве договорились, что Россельхознадзор снимет запрет на поставки в Россию всей плодоовощной продукции из арабской республики, за исключением картофеля. Об этом сообщили в понедельник в Россельхознадзоре.

При этом российская делегация экспертов посетит Египет в октябре-ноябре 2016 г. для оценки эффективности принятых Египтом мер по соблюдению российских фитосанитарных требований при поставках картофеля.

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