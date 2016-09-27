РЖД рассчитывает размещать «вечные» облигации на российском рынке

Компания «Российские железные дороги» планирует размещать «вечные» облигации на российском рынке. «Что касается "вечных" облигаций, мы думаем над тем, чтобы предложить их на российском рынке. Таких облигаций (на нем) нет. Поэтому мы думаем над тем, чтобы на каком-то этапе применить этот международный опыт на российском рынке. Но это больше стратегическая инициатива, на внедрение "вечных" облигаций в России потребуется около года», - сказала замглавы департамента корпоративных финансов компании Татьяна Орлова в ходе телефонной конференции во вторник.

Ранее президент РЖД Олег Белозеров, комментируя вопрос о планах размещения «вечных» облигаций, говорил, что механизм прорабатывается, но для этого есть законодательные ограничения, «они не прописаны в законодательстве четко». По его словам, покупатели, готовые участвовать в таком механизме, есть. «Мы сейчас ведем переговоры с Минфином, разрабатываем такую карту, что нам нужно сделать. Я думаю, что, скорее всего, мы сможем разместиться в следующем году таким образом», - отмечал руководитель монополии. По его словам, компания рассматривает варианты финансирования различных проектов, а покупателями могли бы выступить регионы, «поскольку эти облигации надежные, они дают развиваться регионам».