Новожилов из НПФ «Благосостояние» возглавил совет директоров «Трансконтейнера»

Совет директоров ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора ПАО «Трансконтейнер» избрал своим председателем исполнительного директора НПФ «Благосостояние» Юрия Новожилова, сообщила компания.

Ранее пост председателя совета директоров «Трансконтейнера» занимал глава департамента управления дочерними и зависимыми обществами РЖД Алексей Давыдов.

Действующий совет директоров оператора был избран на внеочередном собрании акционеров в сентябре.

«Трансконтейнер» является крупнейшим в России, СНГ и Балтии владельцем парка специализированного подвижного состава: в собственности более 24 000 фитинговых платформ и около 64 500 крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает 45 собственными терминалами в грузообразующих центрах России, 19 железнодорожными терминалами в Казахстане и управляет контейнерным терминалом «Добра» на границе Словакии и Украины.

Объединенная транспортно-логистическая компания железных дорог Белоруссии, Казахстана и России владеет 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера». Однако РЖД планируют вывести этот пакет из ОТЛК и вернуть себе. Еще 24,1% владеет Fesco (входит в группу «Сумма»), более 24% - НПФ «Благосостояние».