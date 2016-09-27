Министр энергетики Саудовской Аравии планирует встретиться с главой Минэнерго России в октябре

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих планирует встретиться с министром энергетики России Александром Новаком в октябре, приводит агентство Bloomberg заявление саудовского министра.

В Алжире 26-28 сентября проходит Международный энергетический форум. В рамках этого мероприятия запланирована неформальная встреча стран ОПЕК. Как ожидается, на ней будут возобновлены переговоры о скоординированных действиях на рынке нефти для стабилизации цен, включая обсуждение возможной заморозки уровня добычи.