Неформальная встреча ОПЕК 28 сентября пройдет без участия России

Неформальная встреча ОПЕК 28 сентября пройдет без участия России. Об этом сообщил генеральный секретарь картеля Мухаммед Баркиндо.

«Нет. Это встреча только членов ОПЕК», - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, примет ли Россия участие в неформальной встрече организации 28 сентября в Алжире.

Ранее во вторник министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил журналистам, что Иран рассчитывает на предстоящей встрече стран ОПЕК всего лишь обменяться мнениями о ситуации на рынке и не принимать решений по заморозке добычи нефти. Также он отметил, что его страна стремится достичь доли в совокупной добычи ОПЕК на уровне 12-13%, что предполагает добычу на уровне свыше 4 млн баррелей в сутки против 3,6 млн б/с в августе.

Его коллега из ОАЭ Сухейл аль-Мазруи заявил, что его страна поддерживает заморозку уровня добычи, но не готова пойти на снижение, отмечает «Интерфакс».

Тем временем министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих назвал встречу стран - производителей нефти в столице Алжира консультативным мероприятием.

На этих комментариях нефтяные котировки усилили снижение. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 мск подешевели на $0,95 (2,01%) - до $46,4 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,86 (1,87%) до $45,07 за баррель.