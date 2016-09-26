Договориться о замораживании нефтедобычи сейчас вряд ли удастся, считают на рынках и в ОПЕК

Представители стран ОПЕК на этой неделе во время энергетического форума в Алжире намерены также обсудить возможность заморозить или даже сократить добычу нефти, чтобы поддержать цены на нее. Во встрече, которая пройдет 28 сентября, должен принять участие и министр энергетики России Александр Новак.

Несколько делегатов входящих в ОПЕК стран уже дали понять, что обсуждение будет неформальным и может только заложить основы для более конкретных договоренностей на очередном полугодовом саммите ОПЕК 30 ноября, пишет The Wall Street Journal (или, возможно, на внеочередной встрече в октябре, добавляет Financial Times). Генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо заявил неделю назад, что встреча в Алжире предусматривает лишь консультации: если будет достигнут консенсус, страны могут прийти к конкретному соглашению позднее, пояснил он через несколько дней. Шанс на заключение договоренности на этой неделе есть, сказал в воскресенье министр нефти Алжира Нуреддин Бутерфа, но признал, что скорее по ее итогам могут появиться «элементы соглашения». «Мы не можем уйти с пустыми руками», – добавил он.

Жан Стюарт, аналитик Credit Suisse, скептично относится к возможности достичь договоренности в Алжире, но полагает, что производители способны, «по крайней мере, объявить параметры основного рассматриваемого ими предложения, если будут в состоянии договориться продолжить в дальнейшем переговоры о конкретных деталях» (цитата по FT).

Странам ОПЕК предстоит преодолеть существенные разногласия, а затем еще и договориться с Россией, где добыча в сентябре достигла рекордного за постсоветский период уровня, превысив 11 млн баррелей в день. Саудовская Аравия между тем в последние месяцы держит добычу на рекордном для себя уровне 10,6-10,7 млн баррелей. Тем не менее подвижки есть. Если раньше в Эр-Рияде однозначно говорили, что в замораживании должен участвовать Иран, который хочет довести добычу до досанкционного уровня в 4 млн баррелей, то недавно саудовцы предложили даже сократить ее, если Тегеран заморозит производство на текущем уровне, который эксперты оценивают в 3,6 млн баррелей.

В сентябре представители Саудовской Аравии и Ирана сели за стол переговоров, что уже можно считать большим достижением, и позиции сторон постепенно смягчаются, пишет FT. «Они стали гораздо гибче, гораздо больше готовы говорить друг с другом», – сказал газете представитель одной из африканских стран в ОПЕК. Саудовцы также впервые стали обсуждать не только необходимость совместного сокращения добычи, но и его параметры – между 0,7 и 1 млн баррелей в день. По словам человека, знакомого с позицией саудовцев, для них предпочтительный вариант – сокращение добычи на 4% всеми странами (за исключением Ливии, Нигерии и Ирана) со среднего уровня, зафиксированного в июле-августе.

WSJ, ссылаясь на людей, знакомых с планами Эр-Рияда, пишет, что королевство не хочет заключать официальной договоренности до ноября. «У всех есть возможности для обсуждения, и наша цель – уменьшить разногласия для потенциального достижения соглашения в ноябре», – сказал один из них.

Фактор неизвестности Американские и британские дипломаты в последнее время предпринимают значительные усилия, чтобы наладить экспорт нефти из Ливии. Они ведут переговоры с представителями ливийского правительства, а также руководителями повстанческих группировок, рассказали WSJ представители последних, а также западные чиновники. Западные страны хотят добиться мира в стране и наладить экспорт нефти, чтобы Ливия осталась платежеспособной и могла противостоять «Исламскому государству» (запрещено в России), а также чтобы у нее были средства для восстановления государственности, говорит Джейсон Пэк из консалтинговой компании Libya-Analysis. Ливия хочет увеличить добычу втрое с августовских 300 000 баррелей в день. На прошлой неделе страна возобновила экспортные поставки из порта, который долгое время был закрыт. 23 сентября добыча достигла 410 000 баррелей в день, сообщила госкомпания National Oil Co.

В ОПЕК рассматриваются четыре варианта, пишет газета: замораживание добычи странами картеля и Россией на уровне января или августа 2016 г., либо на среднем уровне за I квартал или за первое полугодие. Все эти варианты предусматривают замораживание добычи Ираном на уровне ниже 4 млн баррелей, который он поставил себе в качестве цели.

Проблема заключается еще и в определении текущих объемов иранской добычи, сказали FT два человека из стран Персидского залива. ОПЕК использует данные экспертов (информацию от консультантов, аналитиков, данные о фрахте и движении танкеров), которые дают оценку в 3,6 млн баррелей. В Багдаде называют ее заниженной и говорят о цифре ближе к 3,8 млн баррелей. «Никакого соглашения не будет, если к нему не присоединятся все крупные производители. А если не будет договоренности по методологии, не будет ни замораживания, ни сокращения – ничего», – сказал FT делегат одной из стран ОПЕК.

Переговоры в Алжире «можно рассматривать в качестве подготовки», заявил в понедельник министр нефти Ирана Биджан Занганех государственному агентству Shana: «Закладываются основы для стабилизации рынка». Он также назвал встречу «консультациями» перед ноябрьским саммитом.

В апреле страны ОПЕК не смогли договориться, сейчас необходимость в этом выше, полагает Абхишек Дешпанде, главный нефтяной аналитик банка Natixis. Нефтепроизводители начинают опасаться, что политика Саудовской Аравии, которая борется за долю рынка, еще долго не даст ценам на нефть подняться, отмечает он (цитата по WSJ): «Нефти на рынке по-прежнему много, и в этом году, и в следующем. Если ОПЕК ничего не предпримет, цены останутся под давлением».

Но у Саудовской Аравии есть все основания наращивать добычу, сказал в интервью WSJ министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву. Поскольку сланцевые добытчики в США могут быстро нарастить производство при росте цен, «даже если мы заморозим добычу, на что это повлияет?», добавил он и сам же ответил: «Кто-то выйдет на рынок и захватит его долю. Это по-прежнему спорный вопрос: достаточно ли будет заморозить добычу, чтобы получить ожидаемый эффект для рынка».

Качикву считает, что соглашение не должно распространяться на его страну, где добыча сильно сократилась из-за диверсий боевиков. Правда, в последнее время ситуация в Нигерии и Ливии улучшилась и страны могут в ближайшие недели вернуть на рынок более 800 000 баррелей в день, подсчитало недавно агентство Bloomberg. Дипломаты из США и Великобритании также сейчас ведут переговоры с представителями Ливии с целью помочь стране возобновить экспорт нефти (см. врез).

Джон Холл из британской Alfa Group, которая консультирует компании по энергетическим вопросам, называет Ливию «неизвестным» в уравнении, которое сейчас решает ОПЕК. Если добыча в ней приблизится к 1 млн баррелей в день (страна хочет увеличить ее втрое с 300 000 баррелей в августе), «любая договоренность о замораживании добычи странами ОПЕК не будет иметь смысла», говорит Холл. В 2014 г. стремительный рост добычи в Ливии стал одним из факторов, спровоцировавших начало обвала нефтяных цен.