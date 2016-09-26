Цена Brent превысила $47 за баррель в ожидании встречи ОПЕК в Алжире

Нефть ускорила рост в понедельник в преддверии встречи нефтедобывающих стран в Алжире, отмечает «Интерфакс».

Так, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17.25 мск подорожали на $1,46 (3,18%) до $47,35 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на $1,42 (3,19%) до $45,90 за баррель.

В Алжире 26-28 сентября проходит Международный энергетический форум, в рамках которого страны - экспортеры нефти могут провести неформальные переговоры о заморозке добычи. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. По информации СМИ, эта встреча запланирована на 28 сентября, в 15.00 по местному времени.

Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах, передает ТАСС. Министр энергетики России Александр Новак в понедельник собирается обсудить вопрос участия российской делегации в этих переговорах.

Новак ранее говорил в интервью ТАСС, что шансы на заключение соглашения между странами - экспортерами нефти по сохранению уровня добычи существуют, но их нельзя назвать «стопроцентными».