Суд утвердил мировое соглашение Альфа-банка с «Уралвагонзаводом» и его «дочками»

Арбитражный суд Челябинской области утвердил мировые соглашения Альфа-банка с корпорацией «Уралвагонзавод» и его «дочками» ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и ООО «Технопарк Тракторозаводский» по иску о задолженности по нескольким кредитам на общую сумму 7,346 млрд руб. и $30,203 млн и по иску об обращении взыскания на заложенное по этим кредитам имущество. «Суд утвердил представленное сторонами мировое соглашение. Производство по делу прекращено», - цитирует ТАСС заявление судьи.

О том, что стороны пришли к мировом соглашению, стало известно 27 сентября. В суде было объявлено, что они подписали мировые соглашения и по долгу, и по иску об обращении взыскания на заложенное имущество. Гендиректор УВЗ Олег Сиенко объяснил решение пойти на мировое соглашение тем, что завод подал заявку на получение госгарантий на 16 млрд руб.

Альфа-банк является одним из крупнейших кредиторов УВЗ. Тяжба между Альфа-банком с одной стороны и УВЗ и его «дочками» ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и ООО «Технопарк «Тракторозаводский» (ТПТ, балансодержатель имущества «ЧТЗ-Уралтрак») с другой началась после того, как «ЧТЗ-Уралтрак» допустил просрочку по кредиту Альфа-банка, поручителем по которому выступают УВЗ и ТПТ. После этого банк потребовал вернуть весь кредит, а в апреле 2015 г. банк обратился в суд с иском о взыскании долга по шести кредитам, сумма иска с учетом просрочек и неустоек составляла 6,054 млрд руб. и $39,7 млн. Позже Альфа-банк уточнил сумму иска, потребовав к взысканию с УВЗ и его «дочек» 7,346 млрд руб., а также $30,203 млн.

«Уралвагонзавод» выпускает военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. 100% акций предприятия принадлежат Росимуществу.