Минфин не прогнозирует потерь от обнуления экспортной пошлины на пшеницу

Обнуление экспортной пошлины на пшеницу не повлияет на доходы бюджета, заявил замминистра финансов Илья Трунин.

Правительство опубликовало постановление об обнулении экспортной пошлины на пшеницу 27 сентября, во вторник. Согласно документу, обнуление действует с 23 сентября 2016 г. до 1 июля 2018 г.

Ставка пошлины до этого составляла 50% минус 6500 руб., но не менее 10 руб. за 1 т.

По данным Минсельхоза, с 1 июля по 21 сентября за рубеж отправлено 7,83 млн т зерна, что на 9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (8,582 млн т). Поставки пшеницы составили 6,588 млн т, ячменя - 1,075 млн т, кукурузы - 136 000 т, других культур - 33 000 т.

В этом году ожидается рекордный урожай зерновых в России – 113–116 млн т, по данным российского Минсельхоза. Также ожидается рекордный экспорт в сельскохозяйственном сезоне 2016/17 г. – 40 млн т. Россия может стать крупнейшим экспортером пшеницы на мировом рынке, обогнав даже суммарный экспорт стран Евросоюза, сообщал в августовском обзоре минсельхоз США. По его данным, Россия может экспортировать рекордные 30 млн т пшеницы.