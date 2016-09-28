Каменщик не собирается пользоваться правом на компенсацию

Владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик заявил, что не собирается пользоваться правом на компенсацию после закрытия уголовного дела в отношении бывших и действующих сотрудников аэропорта.

«Я правом на компенсацию пользоваться не собираюсь. Наша цель была установить истину, а не нажиться на государстве», - заявил он на брифинге. По его словам, Генпрокуратура, обладая правом надзора, имеет право и обязанности выносить требования на досудебном уровне.

Каменщик добавил, что домашний арест не был для него тяжким испытанием: «Дела в аэропорту я не вел, потому что был изолирован судом от общества, я исполнял условия домашнего ареста. Я читал и занимался спортом».

По словам владельца «Домодедово», он хотел бы жить и работать в России.