Каменщик не планирует продавать «Домодедово»

«Плана продавать бизнес у нас нет», - заявил на пресс-конференции 28 сентября основной владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик. Он отметил, что за период, пока ему были предъявлены обвинения по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, временная администрация не получила ни одного предложения продать аэропорт. «Конспирологическая версия не подтвердилась», - отметил он, видимо, подразумевая предположения, что уголовное дело против него было возбуждено, чтобы отобрать у него «Домодедово».

На вопрос об интересе к аэропорту холдинга «Новапорт» Романа Троценко Каменщик ответил, что «в бизнесе никто никогда не зарекается ни от одной сделки». «За определенную цену и при определенных условиях любой бизнес может быть продан, - сказал он. - Но планов продажи "Домодедово" нет».