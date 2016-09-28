Алжир предложил ОПЕК сократить добычу нефти на 796 000 баррелей в сутки

Алжир предложил партнерам по Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сократить общий объем нефтедобычи на 796 000 баррелей в сутки (б/с) с августовского уровня, то есть с 33,4 млн б/с до 32,4 млн б/с, следует из документа для обсуждения на неофициальной встрече картеля, попавшего в распоряжение агентства Bloomberg.

Согласно документу Саудовской Аравии следует снизить добычу на 442 000 б/с относительно августа - до 10,145 млн б/с.

Для Ирана рекомендована квота в 3,7 млн б/с, что означает повышение производства нефти на 52 000 б/с по сравнению с августовским уровнем.

Нигерию и Ливию предлагается освободить от сокращения добычи, поскольку оба государства страдают от последствий гражданской войны и действий повстанцев.