Air Berlin уволит более тысячи сотрудников и сократит авиапарк

Вторая по величине германская авиакомпания Air Berlin планирует уволить до 1200 сотрудников и избавиться от части своего авиапарка, сдав в аренду около 40 лайнеров вместе с экипажами своему конкуренту - Lufthansa. Об этом говорится в распространенном сегодня на финансовых рынках заявлении перевозчика.

1200 сотрудников и избавиться от части своего авиапарка, сдав в аренду около 40 лайнеров вместе с экипажами своему конкуренту - Lufthansa. Об этом говорится в распространенном сегодня на финансовых рынках заявлении перевозчика.

Флот Air Berlin будет состоять лишь из 75 самолетов, которые будут выполнять рейсы исключительно из Берлина и Дюссельдорфа. Туристический бизнес будет выделен в отдельное подразделение. Lufthansa, как ожидается, возьмет в аренду самолеты на шесть лет.

Берлинская авиакомпании в последнее время несет значительные финансовые потери и задолжала уже почти 1 млрд евро. Гендиректор Air Berlin Штефан Пихлер выразил сожаление по поводу предстоящих сокращений и выразил намерение сделать компанию более эффективной.