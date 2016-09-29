Субподрядчик космодрома Восточный осужден за растрату

Генеральный директор ООО «Добрострой» Олег Родионов осужден за растрату более 1,7 млн руб. Суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. Кроме того, с него будет взыскано 1 709 000 руб. Ранее по обвинению Родионова за коммерческий подкуп при выполнении строительных работ на космодроме Восточный было осуждено руководство Стройуправления № 701 (филиал «Дальспецстроя»).

Из материалов Благовещенского городского суда следует, что ООО «Добрострой» было создано в ноябре 2012 г. В июле 2013 г. компания заключила с «Дальспецстроем» договор подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на 15 183 000 руб. В октябре 2013 г. Стройуправление № 701 перечислило «Добрострою» 2,7 млн руб. Родионов часть поступающих средств переводил на счет стороннего ООО и впоследствии обналичивал. В общей сложности он присвоил 1,7 млн руб.