Рекламный рынок восстанавливается после кризиса

Рекламный рынок восстанавливается после кризиса, говорят гости конференции «Медиабизнес», организованной газетой «Ведомости». Бурного роста нет, но все же рекламодатели уже почти вернулись к докризисным рекламным бюджетам.

Генеральный директор НМГ Ольга Паскина прогнозирует, что рынок рекламы на ТВ в 2016 г. вырастет на 7–10%.

Генеральный директор «Русской медиагруппы» прогнозирует рост рынка рекламы на радио на 8–10% по итогам года.

Вице-президент по развитию бизнеса и маркетингу OMD OM Group Ольга Барская говорит, что рынок рекламы на ТВ может вырасти на 7–10%, рынки радиорекламы и наружной рекламы также вырастут на 7%.

В 2015 г. рынок телерекламы сократился на 14% до 136,7 млрд руб., подсчитывала ранее Ассоциация коммуникационных агентств России. Рынок радио сократился на 16% до 14,2 млрд руб., рынок наружной рекламы упал на 21% до 32 млрд руб.