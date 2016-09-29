РЖД планирует разместить четырехлетние евробонды на $500 млн – СМИ

ОАО «РЖД» планирует разместить четырехлетние еврооблигации на $500 млн, сообщает «Прайм» со ссылкой на «РИА Новости» и его источник в банковских кругах. Сделка должна быть закрыта в четверг, 29 сентября. «Ориентир доходности составляет около 4%, добавил он.

РЖД с 26 сентября провела road show евробондов в долларах и рублях в Европе, в том числе в Великобритании. Организаторами road show и возможного последующего размещения еврооблигаций были выбраны JPMorgan, «Сбербанк CIB» и «ВТБ капитал». Привлеченные средства компания планирует направить на выкуп находящихся в обращении еврооблигаций в долларах и швейцарских франках. В частности, компания намерена выкупить выпуск евробондов с погашением в 2017 г. на $1,5 млрд и выпуск на 525 млн швейцарских франков с погашением в 2018 г.