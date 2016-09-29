ВТБ не препятствует выплате дивидендов акционерам НМТП

ВТБ не препятствует выплате Новороссийским морским торговым портом (НМТП) дивидендов за первое полугодие 2016 г. Новороссийским морским торговым портом (НМТП). Это ТАСС сообщил сотрудник пресс-службы банка. «Положительное решение о выплате дивидендов в размере, заявленном клиентом, банком приняты. Для осуществления выплаты необходимо внести изменения в кредитный договор, что будет сделано в ближайшее время», - сообщил он.

Ранее НМТП сообщил, что приостановит выплату 6,9 млрд руб. дивидендов за первое полугодие 2016 г. из-за условий кредитного договора с ВТБ. Возобновить выплаты компания пообещала до 18 октября. «В целях минимизации рисков и соблюдения требований российского законодательства руководство ПАО "НМТП" приняло решение о приостановке выплаты дивидендов за первое полугодие 2016 г. до устранения обстоятельств, препятствующих исполнению обязательства по выплате дивидендов», – цитирует пресс-релиз «Интерфакс». Компания объяснила, что общая сумма выплаченных по итогам I квартала 2016 г. дивидендов и платежа за выкуп акций по требованию акционеров, а также объявленных по итогам первого полугодия 2016 г. дивидендов превышает предельное значение разрешенных выплат акционерам в 2016 г., установленное кредитным договором между НМТП и банком ВТБ.

8 сентября акционеры НМТП утвердили дивиденды за первое полугодие в размере 0,467 руб. на акцию, общая сумма к выплате составляет более 8,994 млрд руб. Выплаты должны были осуществляться 27–28 сентября номинальному держателю, с 27 сентября по 18 октября включительно – остальным акционерам.