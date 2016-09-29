«Газпром» получил разрешение на изыскания по двум ниткам «Турецкого потока» в водах Турции

«Газпром» по дипломатическим каналам получил разрешение на проведение изыскательских работ по двум ниткам морского участка газопровода «Турецкий поток» в территориальных водах Турции, говорится в пресс-релизе компании.

«Следует отметить конструктивное, оперативное взаимодействие с турецкими партнерами. Работа по проекту "Турецкий поток" идет в отличном темпе. Получено важное очередное разрешение для его реализации», - приводятся в пресс-релизе слова председатель правления «Газпрома» Алексея Миллера.

Министр энергетики России Александр Новак во вторник заявил, что Минэнерго рассчитывает выйти на согласованное межправительственное соглашение по проекту газопровода «Турецкий поток» к середине октября.

«Газпром» и турецкая Botas в декабре 2014 г. подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода «Турецкий поток». Газопровод пройдет 660 км в старом коридоре «Южного потока» и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции. Предполагается, что поставки газа по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для турецкого рынка.