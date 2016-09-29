В Минэнерго России прокомментировали решение ОПЕК ограничить нефтедобычу

Россия пока не готова назвать месяц, на уровне которого страна готова заморозить добычу нефти, заявил министр энергетики России Александр Новак, комментируя решение ОПЕК ограничить нефтедобычу. Он отметил, что Москва готова рассматривать совместные действия на рынке нефти стран ОПЕК и не входящих в картель государств.

Глава Минэнерго уточнил, что ОПЕК выдвинет свои предложения в октябре-ноябре, затем их рассмотрят страны, не входящие в организацию. В эти же месяцы российская сторона будет проводить консультации со странами картеля, добавил Новак.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщало, что страны - члены ОПЕК на неформальной встрече в Алжире достигли соглашения об ограничении добычи нефти на уровне 32,5 млн барр./сутки по сравнению с текущими 33,24 млн барр./сутки.

Немногим позднее это подтвердил министр нефти Ирана Биджан Зангане в интервью иранскому агентству Shana. «Сегодня ОПЕК приняла уникальное решение, достигнув соглашения на рынке нефти», - заявил он (цитата по ТАСС).

Таким образом, картель де-факто снизит добычу примерно на 700 000 барр./сутки. При этом замораживание добычи может стать первым за последние восемь лет.