Минфин прокомментировал предложение снизить стоимость бутылки водки до 100 рублей

Акциз и НДС в себестоимости бутылки водки составляют 118 руб., таким образом, бутылка водки не может стоить 100 руб. Об этом ТАСС в четверг, 30 сентября, заявили в Минфине России.

В ведомстве отметили, что не видят возможности снижать ставки акциза на алкогольную продукцию при дефиците федерального бюджета. «Государственная политика должна быть последовательной», - подчеркнули в министерстве.

Ранее в четверг стало известно, что Минэкономразвития предлагает в 2017 г. снизить минимальную стоимость полулитра водки со 190 до 136 руб. Кроме того, ведомство предлагает уменьшить акциз на крепкий алкоголь с 500 руб. до 360 руб.

Ставки акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта до 9% и спиртосодержащую продукцию должны увеличиться с 400 руб. за литр в 2016 г. до 418 руб. в 2017 г. Для алкогольной продукции с долей этилового спирта свыше 9% ставка акциза составляет в 2016 г. 500 руб. за литр, в 2017 г. пока планируется 523 руб., для этилового спирта, реализуемого организациям, не уплачивающим авансовый платеж акциза, — 102 руб. и 107 руб. соответственно.