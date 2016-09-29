Минэкономики предлагает снизить цены на водку

Минэкономразвития предлагает в 2017 г. снизить минимальную стоимость полулитра водки со 190 до 136 руб. Кроме того ведомство предлагает уменьшить акциз на крепкий алкоголь с 500 руб. до 360 руб. Об этом сообщил замглавы Минэкономики Олег Фомичев, добавив, что соответствующие предложения направлены в Минфин.

Ставки акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта до 9% и спиртосодержащую продукцию должны увеличиться с 400 руб. за литр в 2016 г. до 418 руб. в 2017 г. Для алкогольной продукции с долей этилового спирта свыше 9% ставка акциза составляет в 2016 г. 500 руб. за литр, в 2017 г. пока планируется 523 руб., для этилового спирта, реализуемого организациям, не уплачивающим авансовый платеж акциза, — 102 руб. и 107 руб. соответственно.