Татарстан игнорировал предписание Минфина о минимальных ценах на водку – «Коммерсантъ»

Власти Татарстана рекомендовали ритейлерам к 1 октября установить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку в размере 321 руб. за бутылку 0,5 л вместо цены федерального Минфина в 190 руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Союзепроизводителей алкогольной продукции (СПАП, в него входят компании «Синергия», «Алкогольная сибирская группа», Roust и др.). Исключение сделано лишь для марок, принадлежащих государственному «Татспиртпрому». Невыполнение региональных предписаний после 1 октября повлечет за собой проверки.

«Уже сейчас наблюдается корректировка цен в ряде розничных точек республики, причем сразу несколько наших брендов с разным ценовым позиционированием стали стоить 321 руб.»,— заявил предправления СПАП Дмитрий Добров. О предписании татарских властей на условиях анонимности завили и представители двух крупных розничных сетей. В одной из них цены уже поменяли. Один из топ-менеджеров водочных компаний говорит, что для водок «Татспиртпрома» Казань рекомендовала установить цену в размере 250 руб.

СПАП еще на прошлой неделе пожаловался в ФАС на действия региональных чиновников. Начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин подтвердил получение письма от СПАП и заявил о начале расследования. В Госалкогольинспекции Татарстана не подтвердили и не опровергли информацию о рекомендациях ретейлерам.

По данным Nielsen, на федеральном уровне лидером продаж среди водок «Татспиртпрома» является «Русская валюта», показавшая с 2014 г. стремительный рост: феврале--марте 2014 г. ода ее доля была всего 0,09% в натуральном выражении, то весной этого года она была уже 1,4%. В рознице ее цена составляет около 220 руб. за 0,5 л.

Причина регионального протекционизма заключается в системе распределения акциза. Субъектам возвращается 40% поступлений от произведенной на их территории продукции. «Производящие регионы закрывают рынки для чужих производителей и вводят для них запредельные МРЦ. Своим производителям они компенсируют часть акциза, чтобы те имели возможность продавать свою продукцию в других регионах ниже себестоимости и этим зарабатывать дополнительный акциз в бюджет субъекта»,— говорит представитель одного из производителей водки.

В СПАП предлагают изменить принцип распределения региональной части акциза пропорционально объему продаж алкоголя в регионе, зафиксированных в ЕГАИС. В этом случае 71 субъект «совокупно получит дополнительно 75,6 млрд руб. в бюджет»,— считает Добров.