Правительство ввело ограничения на госзакупки иностранной радиоэлектроники

Правительство России ввело ограничения на закупки госорганами иностранной радиоэлектронной продукции, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Перечень продукции, на госзакупки которой вводят ограничения, содержит, в том числе, сотовые телефоны, ноутбуки, планшетные компьютеры, кассовые терминалы, банкоматы.

Ограничение наступает в том случае, если на конкурс поступает как минимум две заявки, включающие в себя поставку аналогичного оборудования российского производства.