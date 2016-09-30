«Россети» готовы платить дивиденды в 50% чистой прибыли на долгосрочной основе

«Энергетическим компаниям, в первую очередь «Россетям», 50% [дивидендов] будет выдержать очень тяжело. Наверное, точно будет предложено другое решение в отношении ряда энергетических компаний. Я вижу, что для отдельных компаний размер дивидендов должен быть снижен», - заявил в пятницу замминистра энергетики Вячеслав Кравченко. Его слова передал ТАСС.

Но гендиректор «Россетей» Олег Бударгин заявил, что его компания готова платить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли на долгосрочной основе, передали «РИА Новости». Рынок сразу же отреагировал на слова топ-менеждера. К 15.00 (мск) обыкновенные акции сетевого холдинга выросли на 4,55% до 0,92 руб.

По итогам 2015 г. акционеры «Россетей» приняли решение отказаться от дивидендов из-за убытка компании по РСБУ. Но результаты I квартала 2016 г. позволили компании выплатить 1,785 млрд руб. Фактически эти дивиденды стали первыми в истории компании.