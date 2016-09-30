Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 30 сентября 2016 года

Политика

Россия отвергает призывы США прекратить бомбардировки Алеппо. Западные страны обвиняют Россию в пособничестве военным преступлениям читать на FT.com

Некоторые из крупнейших группировок повстанцев в Сирии сближаются с террористами, связанными с «Аль-Каидой» (запрещена в России), несмотря на предупреждения США об угрозе воздушных ударов. Это мешает попыткам США бороться с терроризмом читать на WSJ.com

США подписали секретный документ о снятии санкций ООН с двух госбанков Ирана в тот же день, когда Тегеран выпустил из тюрьмы четырех американцев, утверждают высокопоставленные лица США читать на WSJ.com

В Израиле состоялись похороны бывшего президента страны Шимона Переса. На них присутствовали мировые лидеры, в том числе президент США Барак Обама и президент Палестины Махмуд Аббас читать на WSJ.com

В воскресенье в Венгрии состоится референдум об отклонении квот ЕС на прием беженцев. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан хочет ограничить приток мигрантов, особенно мусульман, и большинство жителей страны его в этом поддерживают читать на WSJ.com

Экономика

Саудовская Аравия согласилась на ограничение нефтедобычи странами ОПЕК, потому что осознает негативные последствия низких цен на нефть для своей экономики, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

С начала года были заключены транснациональные сделки M&A более чем на $900 млрд. Этому способствуют стремление компаний к консолидации и доступность дешевого финансирования читать на FT.com

В сентябре инфляция в еврозоне ускорилась до 0,4%, максимального уровня с октября 2014 г. Но она по-прежнему намного ниже целевого значения в 2% читать на WSJ.com

Потребительские цены в Японии в августе снизились на 0,5% в годовом выражении. Они снижаются уже пятый месяц подряд, и Центробанк страны пока не может справиться с дефляцией читать на FT.com

Автомобили

Nissan не будет делать новых крупных инвестиций в Великобритании, пока не прояснится ситуация с торговлей между страной и ЕС после Brexit, заявил в четверг гендиректор компании Карлос Гон. Также он хочет получить от Лондона компенсацию в случае введения торговых тарифов читать на WSJ.com читать на FT.com

Грузовики опережают автомобили в технологических инновациях, потому что их производители могут проводить испытания вдали от людей. Так, Volvo утверждает, что первой начала использовать самоуправляемый грузовик в шахте глубоко под землей. FT пообщалась на эту тему с гендиректором Volvo Мартином Лундстедтом читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в пятницу утром снизились, так как инвесторы поспешили зафиксировать прибыль после их недавнего роста. Также растет скептицизм относительно предварительного соглашения ОПЕК об ограничении нефтедобычи читать на WSJ.com

Страны ОПЕК только недавно заключили предварительное соглашение об ограничении нефтедобычи, но между ними уже есть разногласия. Ирак считает, что ОПЕК опирается на неточные данные, занижающие его добычу, из-за чего интересы страны могут быть ущемлены читать на WSJ.com

Голливудский фильм «Глубоководный горизонт», рассказывающий про аварию на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 г., неверно показывает некоторые ключевые детали. Хоть сценарий и основан на задокументированных фактах, но сотрудники Transocean показаны героями, а BP — злодеями. В реальности обе компании виноваты в трагедии читать на FT.com читать на WSJ.com

Финансы

В Лондоне суд рассматривает дело трех трейдеров, которых обвиняют в выводе $100 млн из финансовой корпорации «Открытие» путем мошенничества читать на FT.com

Некоторые клиенты Deutsche Bank, в том числе крупные хедж-фонды, выводят из банка миллиарды долларов из-за опасений по поводу его устойчивости. В пятницу утром котировки акций банка опустились до минимального уровня за 33 года читать на WSJ.com читать на FT.com читать на FT.com

Хедж-фонд Och-Ziff согласился заплатить $412 млн властям США для урегулирования обвинений в даче взяток в ряде стран Африки читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректор Wells Fargo Джон Стампф снова был вынужден защищаться на слушаниях о скандале вокруг практики продаж банка. Один из конгрессменов даже призвал разделить банк читать на WSJ.com читать на FT.com

Минюст США надеется одновременно урегулировать с Barclays, Credit Suisse и Deutsche Bank обвинения в продаже проблемных ипотечных ценных бумаг накануне финансового кризиса. Власти надеются, что это и огромная сумма штрафов позволят достичь максимального эффекта незадолго до президентских выборов читать на FT.com

IBM намерена приобрести консалтинговую компанию Promontory Financial, чтобы создать новое подразделение, которое будет заниматься консультированием финансовых организаций с помощью технологий искусственного интеллекта читать на FT.com читать на WSJ.com

Технологии

Qualcomm ведет переговоры о покупке NXP Semiconductors на фоне волны консолидации в отрасли производства полупроводников. Размер сделки может превысить $30 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Salesforce хочет заставить регуляторов в США и Европе заблокировать сделку Microsoft по покупке LinkedIn за $26,2 млрд из антимонопольных соображений читать на WSJ.com

Хакеры взломали около 1 млн камер видеонаблюдения, цифровых видеорекордеров и других устройств, чтобы совершить несколько масштабных кибератак на прошлой неделе. Это вызывает новые опасения об уязвимости «умных» устройств в домах и на предприятиях читать на WSJ.com

Медиабизнес

Более 20 знаменитостей, включая Бена Аффлека и сестер Уильямс, инвестируют в UFC, организующую турниры по смешанным единоборствам читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Coca-Cola займется производством и дистрибуцией бутилированного кофе под брендом Dunkin’ Donuts в 2017 г. Компании выходят на быстрорастущий рынок, где будут конкурировать с совместным предприятием PepsiCo и Starbucks читать на WSJ.com

Крупнейшая кофейная компания Австралии Vittoria выходит на рынок США, где попытается приучить американцев к австралийской кофейной культуре читать на FT.com

Некоторые штаты США и страны запрещают ритейлерам взимать комиссию, если покупатели расплачиваются кредитной картой. В четверг Верховный суд США согласился рассмотреть, законны ли такие запреты читать на WSJ.com

Amazon и другие онлайн-ритейлеры надеются доставлять заказы с помощью беспилотников. Но эксперты считают, что это вряд ли будет часто происходить раньше 2020 г. читать на WSJ.com

Из-за ослабления фунта в результате Brexit британские ритейлеры поднимают цены на импортные товары – от бытовой техники до электроники читать на FT.com

Недвижимость

Магнат Ван Цзяньлинь предупредил о пузыре на рынке недвижимости Китая. По предварительным данным, продажи жилой недвижимости в 52 крупных городах в сентябре выросли на 26%, а в августе рост был 27% читать на FT.com

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