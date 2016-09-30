Медведев: Правительство не отказалось от приватизации «Роснефти» до конца года

Правительство не отказывается от планов приватизации «Роснефти» и «Башнефти» до конца года, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на инвестфоруме в Сочи. «Мы это будем делать, в том числе и в этом году, в том числе и по ряду таких довольно больших, крупных пакетов акций. Например таких, как "Роснефть" и "Башнефть", - сказал Медведев в ходе встречи с российскими деловыми кругами.

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов, также присутствующий на форуме, заявил, что не ожидает скорой приватизации «Башнефти». «Я не думаю, что в ближайшее время будет продаваться "Башнефть", потому что, с одной стороны, государство налоги поднимает, с другой стороны - хочет актив продать дорого», - сказал Алекперов журналистам.

В 2016 г. в программу «большой приватизации» были включены пакеты в «Роснефти», ВТБ, «Совкомфлоте», «Башнефти». Министр финансов Антон Силуанов недавно говорил, что Минфин закладывает в 2017 г. поступления от приватизации 40-50 млрд руб., поскольку нет серьезных пакетов для продажи, говорит он. В 2016 г. Силуанов рассчитывает на продажу госпакетов в «Роснефти» и «Башнефти» - поступления оцениваются в 1 трлн руб.