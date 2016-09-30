Макроэкономика и бюджет

Больше нечего продавать

Минфин закладывает в 2017 году поступления от приватизации 40-50 млрд рублей
Министр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов
Валерий Матыцин / фотохост-агентство ТАСС

Минфин закладывает в 2017 г. поступления от приватизации 40-50 млрд руб., рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов. Нет серьезных пакетов для продажи, говорит он.

В 2016 г. Силуанов рассчитывает, что будут проданы госпакеты в «Роснефти» и «Башнефти» - поступления оцениваются в 1 трлн руб.

Ранее объявлялось, что государство может продать свои доли в «Совкомфлоте», «ВТБ», «Аэрофлоте» и ряде других компаний.

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Правительство планировало уже в сентябре-октябре текущего года продать госпакет в 50,08% акций «Башнефти», который был оценен в 297-315 млрд руб. Однако затем было решено отложить эту сделку.

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В интервью агентству Bloomberg президент России Владимир Путин согласился, что покупка контрольного пакета «Башнефти» (60,16% обыкновенных акций, или 50,08% уставного капитала) «Роснефтью» – «не лучший вариант»: одна компания, находящаяся под контролем государства, покупает другую госкомпанию. Тем не менее он не исключил возможности такой сделки, напомнив, что почти 20% «Роснефти» у британской BP.

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«Роснефть» неоднократно заявляла, что хотела участвовать в приватизации «Башнефти». Но в правительстве разгорелась острая дискуссия о том, может ли «Роснефть» претендовать на госдолю «Башнефти». С одной стороны, «Роснефть» контролируется государством и не является частным инвестором; с другой – государство владеет компанией не напрямую, а через «Роснефтегаз» (у него 69,5% обыкновенных акций «Роснефти» и столько же в уставном капитале, из которых 19,5% планируется приватизировать).

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Изначально государство планировало продать контрольный пакет «Башнефти», а затем 19,5% «Роснефти». Но в августе 2016 г. неожиданно приостановило подготовку к продаже «Башнефти» и на первый план вышел поиск покупателей на долю в «Роснефти». Продажа 19,5% ее акций может состояться в этом году, заявил Путин в интервью Bloomberg. Эта сделка стоимостью до $11 млрд состоится, если правительство и руководство «Роснефти» найдут «соответствующих стратегических инвесторов», добавил он.

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Пока власти не определились с последовательностью сделок, но одно из предложений состоит в том, чтобы продавать «Башнефть» и «Роснефть» «как единое целое, немного по времени разделенное, но как единый проект», рассказал в субботу первый вице-премьер Игорь Шувалов. Есть и другие предложения, добавил он: сначала продать пакет «Роснефти», а потом – «Башнефти», или наоборот (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

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