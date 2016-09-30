Силуанов прописал экономике диету

Перспектив, что бюджетный пирог будет расширяться в ближайшие годы, нет, поэтому есть задача его рационального распределения, заявил президент Сбербанка Герман Греф, объясняя тему делового завтрака на Сочинском экономическом форуме. Он по ошибке назвал форум Петербургским, все вежливо промолчали. Рядом с Грефом за столом оказались министр финансов Антон Силуанов и председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.

Бюджетный пирог стал более диетическим, отметил Силуанов: «мы проводим такую политику, чтобы бюджет привести к окружающим реалиям». Министр подчеркнул, что «без консолидации обойтись невозможно», иначе разбалансированность и дефицит.

Налоги повышаться не будут, пообещал также глава Минфина: «и именно этой задаче отвечает тот бюджет, который готовится в правительстве». Кабмин в середине октября должен утвердить бюджет на «трехлетку» и макропрогноз. До 1 ноября оба документа должны попасть в Госдуму.

Сокращая дефицит, мы даем ЦБ снижать ставки, напомнил Силуанов. Правда, ЦБ на последнем заседании совета директоров принял решение повременить со снижением ставок до I-II квартала 2017 г. Министр отметил повышение собираемости налогов, что ФНС отлично собирает НДС, по алкогольным акцизам собираемость выросла на 30%, а также улучшение администрирования взносов и таможенных сборов. Других серьезных изменений по сравнению с текущим уровнем налоговых изъятий - не планируется.

Из рецессии Россия выходит в стагнацию, посетовал руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Скажется ли позитивно консолидация? Ответ на рынке труда - при минимальной безработице любое наращивание расходов уйдет в цены, а не в производительность труда, объяснил он.

Нужно получать преимущества по сравнению с другими странами, посоветовал эксперт: у нас непривлекательный инвестклимат, высокая стоимость труда, высокие налоги - «нужно в чем-то быть лучше других стран». Проще всего это сделать за счет сокращения налогов, заметил он: «с точки зрения роста важен не объем расходов, а совершенствование их структуры».

Россия занимает второе место после Бразилии среди развивающихся стран по налоговой нагрузке - выше 30%. Она считается высокой, отметил Греф: основной рычаг решения проблем - динамика развития экономики. Министру финансов можно только посочувствовать, добавил он. «Жаль ли вам Силуанова?» - спросил он его предшественника во главе Минфина Алексея Кудрина.

Кудрин сказал, что ему «отчасти» жаль Силуанова: «ему сложнее, чем мне». Социальные и оборонные расходы - непродуктивные, сетует Кудрин: «они не приносят блага стране». С 2007 г. только социальные расходы выросли на 4% ВВП и оборонные на 1,5% ВВП, подсчитал Кудрин: «здравоохранение выросло немного, а все остальные расходы снижались». Кудрин предложил провести бюджетный маневр и перераспределить непродуктивные расходы в пользу продуктивных. «Лучше не снижать, а даже нарастить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру на 1% ВВП», - считает он.

А еще Кудрин пожалел губернаторов. В ближайшие три года фонды оплаты труда вырастут до 800 млрд руб. - регионы «выйдут на серьезные рубежи» для выполнения «майских» указов президента. «Я бы отложил выполнение указов», - отметил Кудрин. Он пояснил, что для наращивания зарплат регионам придется сократить расходы, например на ремонты школ или на закупку лекарств в больницах.

Также Кудрин посоветовал поднимать пенсионный возраст, делать социальные расходы более адресными и менять структуру бюджета, а еще - поддержать губернаторов. К 2019 г. в реальном выражении расходы всех бюджетов упадут на 19-20%, подсчитал он: «но если дать губернаторам больше свободы, не связывать другими обязательствами, им придется взять на себя главную нагрузку и провести реформы».

Участники завтрака проголосовали за наиболее предпочтительные способы балансировки бюджета к 2020 г. Большинство проголосовало за реформы (58,6%). Однако нашлись и те, кто выбрал рост налогов (1,1%). «Пусть встанут те, кто выбрал вторую кнопку (повышение налогов - «Ведомости»)»! - крикнул в зале президент РСПП Александр Шохин.

Выполнение указов нужно отодвигать, согласилась регионовед Наталья Зубаревич. «Денег нет, так дайте свободы», - резюмировал Греф.