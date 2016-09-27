Регионы просят рубля

Разрыв в доходах регионов приводит к неравенству качества жизни россиян, власть должна найти способы сгладить это неравенство, заявил президент на совещании по совершенствованию межбюджетных отношений. Лозунги социальной справедливости и равенства востребованы всегда, а в кризис тем более.

Положение большинства регионов в первой половине 2016 г. ухудшалось, следует из мониторинга Института социальной политики. Рост доходов бюджетов сильно замедлился по сравнению с тем же периодом 2015 г. и составил только 3% против 11%. Доходы росли за счет увеличения поступлений НДФЛ и акцизов, динамика по налогу на прибыль была минимальной, а трансферты из федерального бюджета сократились на 12%. Накануне выборов региональные власти пытались сдерживать рост тарифов ЖКХ и несколько увеличивать расходы на соцзащиту, отчего расходы регионов (+5,7%) росли быстрее доходов. Итого с дефицитом бюджета завершили полугодие 52 региона, а к концу года их, скорее всего, будет еще больше. В 15 регионах ситуация не позволяет даже выполнять майские указы президента о росте зарплат бюджетников. В прошлый кризис центр помогал регионам, наращивая трансферты, но теперь это невозможно из-за дефицита федерального бюджета – уже объявлено о дальнейшем сокращении трансфертов на 15,5%.

У Минфина уже есть предложение, которое буквально повторяет идею президента – решить проблему бедных регионов за счет богатых путем перераспределения части налога на прибыль. Для этого Минфин предлагает из тех 18% налога, которые забирает себе регион, отдавать в Москву еще 1 п. п. (это порядка 115 млрд руб. в 2017 г.), чтобы бо́льшую часть этих дополнительных средств перечислять наиболее проблемным регионам как надбавку за бедность, меньшую – наименее проблемным как премию за хорошую работу, а десятину – оставлять себе за труды. То есть, чтобы получить что-то из Москвы, регионам сначала придется Москве что-то отдать и при этом неизбежно поделиться и с самим центром.

Неравномерность в доходах сконцентрирована именно в налоге на прибыль – и решением проблемы могла быть еще большая его централизация: не 1 п. п. дополнительно в пользу центра, а 4–5 п. п. в обмен, например, на доплаты в территориальные фонды ОМС за неработающих, рассуждает директор НИФИ Минфина Владимир Назаров, но это очень чувствительная тема, в таком виде вопрос даже не обсуждается. Но к полному выравниванию стремиться и не стоит: это дестимулирует успешные регионы.