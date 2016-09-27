Богатые регионы поделятся с бедными

Президент поддержал предложение Минфина увеличить на три года федеральную часть налога на прибыль – с 2 до 3% из 20%

Нужно совершенствовать бюд­жетную поддержку регионов со стороны федерального центра, потребовал на совещании в понедельник президент Владимир Путин: стимулировать регион развиваться, улучшать инвестиционный и деловой климат.

Президент поддержал предложение Минфина увеличить на три года федеральную часть налога на прибыль – с 2 до 3% из 20%, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Дополнительные доходы федеральный бюджет распределит в виде дотаций между бедными регионами, говорит один из них, а также грантов регионам, которые эффективно развивают свой экономический потенциал. Деньги в том числе пойдут на дотации регионам на повышение зарплат бюджетникам, уточняет чиновник. Мера принесет в 2017 г. в бюджет около 115 млрд руб. и более 250 млрд в 2018–2019 гг., говорит третий чиновник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей».

Уже к 1 ноября 2016 г. регионы получат новую методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». Часть дотаций может быть направлена в региональные бюджеты уже в этом году, продолжает он: «Есть нераспределенные остатки». Центр не оставит регионы без поддержки, но и они должны оптимизировать расходы, отмечает собеседник «Ведомостей».

Группа проблемных регионов довольно устойчива – большинство регионов, исполнивших бюджет с отрицательным балансом в 2016 г., имели аналогичные проблемы в 2015 г., констатирует Андрей Чернявский из Центра развития ВШЭ. «Новичками» в этой группе в 2016 г. стали Севастополь, Крым, Архангельская и Кировская области, у которых за аналогичный период 2015 г. был бюджетный профицит, перечисляет он.

Регионам, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет 60–70% от среднероссийского, предоставят пятилетние бюджетные кредиты, пообещал в пятницу министр финансов Антон Силуанов: таких регионов около 20. В обмен – дополнительные обязательства от губернаторов наращивать валовой продукт регионов, уточнил он.

Основной фактор, негативно влияющий на доходы регионов, – сокращающийся трансферт из федерального бюджета, отмечает Чернявский: за январь – июль 2016 г. в годовом выражении он упал на 16%. 52 региона в первом полугодии имели дефицит бюджета, указывает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич: и он будет расти в ноябре – декабре. Доходная база бюджетов стагнирует или сокращается, как и расходы в реальном выражении, говорит Чернявский: все больше регионов сталкиваются с ростом проблем бюджетной сбалансированности и необходимостью наращивать долг.