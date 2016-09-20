Россияне стремительно беднеют

Реальные располагаемые доходы в августе упали на 8,3% в годовом выражении, сообщил Росстат, их падение ускорилось (см. график) и достигло максимума с декабря 2008 г. (тогда было минус 10,7%). За январь – август 2016 г. доходы в реальном выражении упали на 5,8%.

Но средняя по стране зарплата в августе выросла в годовом выражении на 5,8% и составила 34 100 руб., сообщает Росстат. В реальном выражении средняя зарплата в августе снизилась на 1,0%. Среднедушевые доходы в августе 2016 г. составили 30 900 руб., снизившись на 1,1% в годовом выражении. Когда доходы падают так быстро – это не стабилизация, говорит директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева: «Это негативное падение, и причина – кризис».

В экономике ничего не произошло, чтобы у предприятий появилась прибыль или дополнительный доход, продолжает она: «Кончился летний сезон. Люди пришли на работу. А работодатель или снижает зарплату, или не повышает ее». Реальные доходы россиян в 2016 г. упадут на 4,7–4,9%, говорил директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов (цитата по «Интерфаксу»). Тут еще вопрос методики счета, полагает Малева: помесячная динамика не все учитывает, корректные цифры по темпам падения доходов мы увидим только по итогам года.

Опасения тех, кто ожидал снижения зарплаты, полностью подтвердились, говорилось в сентябрьском мониторинге РАНХиГС, доля граждан, опасающихся ее дальнейшего снижения, продолжала расти. Чуть более половины людей, боявшихся потерять работу, лишились ее, ожидания остались негативными. Отложенными угрозами авторы мониторинга называют уход в неоплаченный отпуск – доля ожидавших этого почти не изменилась (23,6%). Не ощущает угроз половина населения, максимальная концентрация рисков у 14% опрошенных. Это обратная сторона стабильности, констатирует Владимир Тихомиров из БКС: «С одной стороны, углубляется падение реальных доходов населения, а с другой – близкая к минимальным значениям безработица (5,2% в августе). Фактически людей не увольняют, но сокращают половину зарплаты, и поэтому доходы падают».

На цифры Росстата также влияет отказ от индексации на инфляцию зарплат бюджетников и пониженная индексация пенсий, замечает Тихомиров. На рост доходов в ближайший год рассчитывает только 16% граждан, 44% полагает, что положение не изменится, 17% – что ухудшится, свидетельствовал августовский опрос ФОМа. 48% россиян полагает, что расходы вырастут, 26% – что не изменятся, 8% надеется тратить меньше. Люди продолжают чувствовать себя беднеющими, констатировали социологи: доля тех, кто считает себя бедными, выросла: в июле 41% респондентов жаловались, что денег хватает только на еду или не хватает даже на нее, год назад было 36%. Средний чек семь месяцев подряд сохраняет минимальные значения, потребители реже ходят в магазины, замечали эксперты холдинга «Ромир» в начале сентября.

Первое полугодие показывает, что уровень жизни населения и потребление снижаются в большинстве регионов, но роста напряженности на региональных рынках труда пока не происходит, констатировали социологи РАНХиГС. Когда экономика падает медленно, то начинает казаться, что дна можно и не достичь или на этом дне обустраиваться, заключает Малева: «Одна из опасностей стагнации – негативное равновесие. Расшатать его указом президента невозможно, и выбираться из него очень сложно».