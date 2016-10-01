«Газпром нефть» пока не готова сокращать добычу нефти

Предправления «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что компания пока не готова к сокращению нефтедобычи на фоне последнего решения ОПЕК, так как недавно ввела в эксплуатацию новые месторождения. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» в субботу, 1 октября, в рамках Международного инвестиционного форума в Сочи.

Дюков добавил, что технически компания может сократить добычу за счет остановки нового бурения и использования фонда скважин, которые оборудованы частотными регуляторами. «В этом случае мы имеем возможность менять продуктивность, уменьшить мощность насосов и объем добычи, на этом фонде мы могли бы достичь снижения добычи на 5-10%», - указал он (цитата по ТАСС).

Предправления компании также высказался категорически против дополнительных налоговых изъятий в отрасли для пополнения бюджета. Он напомнил, что пока речь идет о 250 млрд руб. в следующем году и планируется увеличить этот размер изъятий до 350 млрд руб. в 2019 г.

«И главное - мы не видим экономической обоснованности этого решения, в том числе для бюджета. Понятно, что Минфину нужны деньги, но я не думаю, что бюджету нужны такие дорогие деньги», - приводит его слова «РИА Новости».

Комментируя последнее решение ОПЕК, Дюков указал, что для многих участников рынка такой продуктивный результат встречи картеля оказался неожиданностью. «Пока это некая декларация о намерениях, которую еще предстоит превратить в конкретные обязательства, но это уже большой шаг вперед. Это уже отразилось на ценах на нефть, думаю, что это будут поддерживать цены на текущем уровне до следующего заседания ОПЕК в ноябре в Вене», - резюмировал топ-менеджер (цитата по «Интерфаксу»).