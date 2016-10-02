Ткачев прокомментировал «тракторный марш на Москву»

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что земельные вопросы на Кубани решаются в законодательном поле. «Беспредела нет, поверьте, все остальное – от лукавого. Я лично вижу больше этого», – заявил Ткачев, отвечая на вопрос, связанный с «тракторным маршем на Москву».

«Я думаю, что эта тема обострилась под выборы. 80% тех, кто стоит за этими лицами – те, кто под шумок хотят любой ценой, им интересно больше земли без прав, без судов, вопреки всему, просто взять и присвоить», – добавил министр.

Напомним, летом 2016 г. фермеры Краснодарского края организовали «тракторный марш на Москву. Они собирались жаловаться президенту на судебную систему региона, которая решает земельные вопросы в пользу крупных агрохолдингов. Марш дошел до Ростовской области.