В сентябре погрузка РЖД снизилась на 1,4%

В сентябре 2016 г. погрузка на сети ОАО «РЖД» снизилась в годовом измерении на 1,4% до 102 млн т, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Грузооборот за сентябрь увеличился на 1,2% и достиг 194,7 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это время вырос на 1,3% и составил 248,1 млрд тонно-км.

За первые девять месяцев 2016 г. погрузка составила 911,6 млн т, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2016 г. составил 1,73 трлн тарифных тонно-км (+1,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 2,21 трлн тонно-км (+1,2%).