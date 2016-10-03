Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 3 октября 2016 года

Политика

Великобритания начнет процесс выхода из ЕС не позднее марта 2017 г., заявила в воскресенье премьер-министр Тереза Мэй. При этом она настаивает на полном контроле над иммиграцией и отказе принимать юрисдикцию Европейского суда. Инвесторы боятся «жесткого» Brexit, поэтому в понедельник утром курс фунта опустился до трехлетнего минимума к евро читать на WSJ.com читать на FT.com читать на FT.com

Дональд Трамп на выходных подвергся критике после того, как стало известно, что он законно не платил налоги много лет. Как показывают опросы, ситуация в президентской гонке снова меняется в пользу Хиллари Клинтон читать на WSJ.com читать на FT.com

В Азербайджане на референдуме одобрены все 29 предложенных президентом Ильхамом Алиевым поправок в конституцию, укрепляющих его власть. Не очень понятно, зачем ему это, ведь его власть и так практически абсолютна. Но изменения в конституции сейчас популярны в бывших советских республиках Средней Азии и Кавказа: за последний год их внесли четыре из восьми стран читать на FT.com

Папа римский Франциск совершил трехдневный визит в Грузию и Азербайджан. Он оказался дипломатической миссией, так как ситуация в регионе неспокойная из-за религиозных и этнических разногласий читать на WSJ.com

Экономика

Вопреки распространенному мнению, во многих странах неравенство уменьшилось после мирового финансового кризиса, свидетельствует исследование Всемирного банка, опубликованное в воскресенье читать на FT.com

Индекс экономической активности, составляемой Brookings Institution и Financial Times, показывает, что мировая экономика снова погружается в «трясину» медленных темпов роста: многие страны не могут выбраться из порочного круга стагнации, общественного недовольства и выступлений против международной торговли и открытости читать на FT.com

Греции необходимо приватизировать ряд государственных активов, чтобы выполнить условия предоставления финансовой помощи. Но на пути этого стоят многие министры из правящей партии «Сириза» читать на WSJ.com

План Канады по стимулированию экономики с помощью инвестиций в инфраструктуру и налоговых льгот привлекает внимание других стран, так как это идет вразрез с их борьбой с бюджетным дефицитом. Также он подчеркивает пределы возможностей денежного стимулирования читать на WSJ.com

Индустрия

Airbus и Boeing ожидают, что спрос на самолеты будет низким в ближайшие годы, особенно на широкофюзеляжные модели. Но они уверены, что смогут преодолеть этот период, выполняя накопившиеся заказы читать на FT.com

Австралийская Fortescue Metals считает, что на рынке железной руды наконец начинается циклический подъем. В этом году котировки ее акций выросли более чем в три раза на фоне восстановления цен на сырье читать на FT.com

Автомобили

Tesla Motors в воскресенье отчиталась о рекордных для себя продажах в III квартале. Поставки ее электромобилей выросли на 70% до 24 500 по сравнению с предыдущим кварталом читать на WSJ.com читать на FT.com

Volkswagen согласился выплатить $1,2 млрд американским дилерам в качестве компенсации за «дизельгейт» читать на FT.com

Toyota начнет продавать в Японии умных роботов Kirobo Mini. Как утверждает компания, они обладают интеллектом пятилетнего ребенка. Таким образом автопроизводитель надеется установить отношения с потребителями на новом для себя рынке читать на FT.com

Энергоресурсы

Предлагаемого странами ОПЕК сокращения нефтедобычи вряд ли будет достаточно, чтобы справиться с глобальным избытком предложения, считают многие аналитики читать на WSJ.com

Нефть в понедельник утром подорожала из-за нового оптимизма инвесторов по поводу соглашения ОПЕК читать на WSJ.com

Точка зрения

Добыча нефти в России растет несмотря на низкие цены и прогнозы. Это обусловлено низкими издержками российских нефтяников, а также налоговой системой страны и плавающим курсом рубля. Поэтому другим крупным производителям нефти не стоит ожидать от России помощи в ограничении добычи ради поддержания цен, считает аналитик Citigroup Рональд Смит читать на FT.com

Финансы

Англо-австралийская Henderson Group приобретет американскую Janus Capital, в результате чего появится глобальная инвесткомпания с активами более чем на $320 млрд. Их совокупная рыночная капитализация около $6 млрд читать на FT.com читать на WSJ.com

Deutsche Bank и минюст США продолжают переговоры об урегулировании обвинений в продаже банком проблемных ипотечных облигаций. Ранее речь шла о выплате банком $14 млрд или $5,4 млрд, но стороны пока не могут договориться читать на WSJ.com

Министр экономики Германии Зигмар Габриэль раскритиковал Deutsche Bank, который на прошлой неделе обвинил «рыночные силы» в попытках его дестабилизировать. Но другие немецкие политики встают на сторону Deutsche Bank читать на FT.com

ING сократит около 7000 человек, или 13% сотрудников, в ближайшие годы ради снижения расходов читать на WSJ.com

Доходы страховщиков от страхования автомобилей в будущем могут сократиться до 80% из-за развития технологий, включая появление самоуправляемых автомобилей, сказано в исследовании Boston Consulting Group и Morgan Stanley читать на FT.com

Инвестбанки делают лишь незначительные инвестиции в стартапы, сосредоточенные на работе на рынках капитала, хотя они могут помочь им значительно сократить расходы, говорится в исследовании Boston Consulting Group. Вместо этого банки сейчас отдают предпочтение стартапам, занимающимися кредитованием и платежными системами читать на FT.com

JPMorgan Chase и Nuveen Asset Management заработали более $110 млн в этом году, инвестировав $763 млн в облигации государственных школ Чикаго читать на WSJ.com

Технологии

Многие технологические компании надеются, что ASML, малоизвестный нидерландский производитель полупроводников, сможет снова ускорить темп инноваций. Ведь в последнее время появились опасения, что закон Мура, согласно которому количество транзисторов в чипе удваивается каждые два года, может перестать действовать читать на WSJ.com

Google на этой неделе выпустит первые смартфоны под собственным брендом и другие устройства, чтобы больше конкурировать с Apple и Amazon читать на FT.com

Занимающийся кибербезопасностью стартап Tanium планирует провести IPO в ближайшие месяцы. Компания оценивается в $3,5 млрд читать на FT.com

Котировки акций американской Nutanix в первый день торгов в пятницу выросли на 131%. Благодаря этому рыночная капитализация компании, занимающейся облачными технологиями, выросла до $5,08 млрд читать на FT.com

Facebook выпускает Messenger Lite, рассчитанный на пользователей в развивающихся странах, где интернет-соединение хуже и распространены более старые смартфоны читать на FT.com

Медиабизнес

Facebook может обогнать Google по доходам от политической рекламы в этом году на фоне президентской гонки в США. Это подчеркивает возможности и важность ее инструментов «микротаргетированной» рекламы читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Небольшие производители продуктов питания пытаются быть на шаг впереди более крупных конкурентов, анализируя отзывы потребителей и данные о продажах. Это позволяет им быстро реагировать на изменение потребительских предпочтений читать на FT.com

Каждые три дня в Великобритании открывается новая пивоварня. В результате в 2015 г. их число выросло на 8% до 1692. Это связано с высоким спросом на крафтовое пиво читать на FT.com

Ожидается, что акционеры американской WhiteWave Foods на этой неделе одобрят ее поглощение компанией Danone за $10,4 млрд. Но некоторым инвесторам и представителям отрасли сделка не нравится читать на WSJ.com

Европейский стартап по борьбе с раком Carrick Therapeutics привлек $95 млн в первом раунде венчурного финансирования. Компания расположена в Дублине, но также имеет исследовательский центр в Оксфорде читать на FT.com

Фармацевтические компании, которые в США критикуют за рост цен на лекарства, пытаются переложить вину на посредников читать на WSJ.com

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