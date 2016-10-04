Совет директоров «Роснефти» одобрил участие в приватизации «Башнефти» – «Интерфакс»

1 октября совет директоров «Роснефти» одобрил крупную сделку, которая подлежит согласованию с основными акционерами. Это 4 октября сообщила пресс-служба компании. «Детали сделки будут объявлены в установленном требованиями раскрытия порядке», – говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Совет одобрил участие «Роснефти» в приватизации «Башнефти», сказали «Интерфаксу» два источника, близких к «Роснефти». По их словам, схема финансирования сделки не рассматривалась.

Устав «Роснефти» требует вынесения и одобрения на совете директоров сделок, создающих обязательства и/или предполагающих расходы компании в размере, превышающем $1,5 млрд.

Ранее компания никогда не сообщала через сайт о подобных существенных фактах, отмечает «Интерфакс».

Допускать или нет «Роснефть» до приватизации «Башнефти» – этот вопрос обсуждали в правительстве и в Кремле все лето. Противниками выступали помощник президента Андрей Белоусов и вице-премьер Аркадий Дворкович: они говорили, что еще на совещании в начале зимы было принято решение не допускать к приватизации госкомпании, в том числе «Роснефть». «Роснефть» формально не является госкомпанией, так как принадлежит правительству через «Роснефтегаз». Однако по сути она госкомпания, утверждал Белоусов и называл глупостью продажу одной госкомпании другой. Летом премьер-министр неожиданно решил отложить приватизацию «Башнефти», которая была почти уже готова к публичным торгам. Премьер и президент не могли определиться, допускать ли к сделке «Роснефть». «Очень сильное давление от Сечина», – описывал ситуацию «Ведомостям» чиновник правительства. Затем Путин в интервью Bloomberg сказал, что покупка контрольного пакета «Башнефти» «Роснефтью» – «не лучший вариант», но все же не исключил возможность такой сделки, напомнив, что почти 20% «Роснефти» у британской BP. «В конце концов, для бюджета важно, кто даст больше денег, – сказал президент журналистам Bloomberg. – В этом смысле мы не должны дискриминировать участников рынка, ни одного из них».

Решение поменяли, потому что «Роснефть» пообещала предложить очень высокую цену, говорил «Ведомостям» в сентябре высокопоставленный чиновник.